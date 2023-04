Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: zwei Meldungen // Einbruch in Wohnhaus // versuchter Einbruch in Kellerwohnung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 14.04.2023, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr, gelangten Unbekannte über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Rotenackerweg. Das Haus wurde von den Unbekannten durchsucht. Auch brachen die Unbekannten einen Tresor auf. Unter anderem wurden Bargeld und Münzen entwendet.

Am Montag, 17.04.2023, in dem Zeitraum zwischen 05.00 Uhr bis 06.00 Uhr, drückte ein Unbekannter ein ebenerdiges, gekipptes Küchenfenster einer Kellerwohnung im Gehrenweg auf. Dabei flogen Gegenstände von der Fensterbank. Durch die Geräusche wurden die Geschädigten wach und schauten nach. Dies dürfte den Unbekannten zur Flucht veranlasst haben.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

