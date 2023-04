Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz wegen missglückter Nahrungszubereitung

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.04.2023, kurz vor 12.00 Uhr, rückte ein Löschzug der Feuerwehr in die Blumenstraße aus. Mitgeteilt wurde ein akustisch wahrnehmbarer Rauchmelder aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr musste nicht mehr groß tätig werden. Mittels eines Belüfters wurde die Wohnung entraucht. Ursächlich für den Alarm war wohl ein missglückter Versuch der Zubereitung eines Essens auf dem Kochfeld des Herdes. Außer einem nicht mehr genießbaren Essen sei kein Schaden entstanden.

