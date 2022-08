Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit knapp drei Promille in die Zelle

Am Freitag hörte ein Mann in Ulm nicht auf die Anweisungen der Polizei.

Gegen 1.30 Uhr warf das Sicherheitspersonal einer Bar in der Ulmer Altstadt den 29-Jährigen hinaus, weil er aggressiv gewesen und Streit gesucht haben soll. Weil er sich dann noch weigerte, den Ort zu verlassen, verständigten Zeugen die Polizei. Gegenüber den Beamten war der Mann aggressiv, uneinsichtig, unkooperativ und beleidigend. Seine Personalien wollte er nicht angeben. Nachdem er dann mehrere Male den von der Polizei ausgesprochenen Platzverweis nicht befolgte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Dagegen wehrte sich der Mann, so dass er am Boden überwältigt und in Handschließen abgeführt werden musste. Die Nacht hat der 29-Jährige in einer Zelle der Polizei Ulm verbracht. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen und die Kosten für die Übernachtung zu.

