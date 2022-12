Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Jork, Unfallbeteiligter in Grefenmoor gesucht, Auto prallt in Harsefeld auf Kreisel, Kind bei Unfall in Himmelpforten verletzt - Zeugen gesucht

Stade (ots)

1. Tageswohnungseinbrecher in Jork durch Bewohner gestört

Am gestrigen frühen Donnerstagabend zwischen 18:00 h und 18:10 h ist ein bisher unbekannter Tageswohnungseinbrecher in Jork-Westerladekop nach dem Einschlagen einer Scheibe in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses gelangt. Nach dem Durchsuchen eines Kinderzimmers ist er dann im Schlafzimmer durch den Hausbewohner entdeckt worden. Der Einbrecher ergriff daraufhin sofort die Flucht in unbekannte Richtung. Ob und was bei der Tat erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

2. Auffahrunfall auf der B 73 in Grefenmoor - Polizei sucht Beteiligten

Am gestrigen Nachmittag ist es gegen 16:10 h in Hammah-Grefenmoor auf der Bundesstraße 73 zu einem Verkehrsunfall gekommen, für den die Polizei jetzt nach einem Unfallbeteiligten sucht.

Ein bisher unbekannter Fahrer eines vermutlich grauen Transporters hatte dort an einer Ampelanlage einer Tagesbaustelle verkehrsbedingt gehalten. Hinter ihm stand zu der Zeit eine 55-jährige Autofahrerin eines VW-Golf aus Hemmoor.

Ein 27-jähriger Renaultfahrer aus Hechthausen erkannte die Situation offenbar zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Golf auf. Dieser wurde dadurch auf den davorhaltenden Transporter geschoben.

Der Renaultfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst vorsorglich ins Stader Elbeklinikum eingeliefert werden.

Der unbekannte Transporterfahrer hatte sich dann aber nicht weiter um die Unfallfolgen gekümmert und war kurz danach weggefahren ohne seine Personalien anzugeben. Er wird nun von der Polizei gesucht und gebeten, sich unter der Rufnummer 04144-606080 bei der Himmelpfortener Polizeistation zu melden.

3. Autofahrer prallt auf Harsefelder Kreisel - zwei Insassen schwer verletzt

In der vergangenen Nacht ist es gegen 01:45 h in Harsefeld am Ortseingang aus Richtung Buxtehude zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 66-jähriger Fahrer eines Audi aus Stade war nach eigenen Angaben zu der Zeit mit seinem Fahrzeug aus Richtung Buxtehude gekommen und dann aus bisher ungeklärter Ursache auf den dortigen Kreisverkehrskreisel aufgefahren.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die dort aufgestellte Steinmauer fasst vollständig zersört. Ersthelfer, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, versorgten den Fahrer und seine 60-jährige Ehefrau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Die Feuerwehr Harsefeld wurde alarmiert und rückte mit ca. 20 Feuerwehrleuten an der Unfallstelle an. Die Einsatzkräfte leuchteten die Unfallstelle aus, sicherten das Unfallfahrzeug und unterstützten die Polizei bei Absperrmaßnahmen.

Der 66-Jährige wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Harburger Klinik eingeliefert. Seine 60-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt ins Stader Elbeklinikum gebracht.

Da bei dem Fahrer an der Unfallstelle eine Atemalkoholkonzentration vom über 0,3 Promille erkannt wurde musste er sich im Krankenhaus einer Blutprobe unterziehen.

Der Audi wurde bei dem Unfall total zerstört, der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

4. 6-jähriges Kind bei Unfall in Himmelpforten verletzt - Polizei sucht Unfallzeugen

Am Dienstag, den 06.12. ist es gegen 17:00 h in Himmelpforten in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 6-jähriges Kind verletzt wurde.

Zu der Zeit fuhr eine 53-jährige VW-Fahrerin aus Großenwöhrden mit ihrem Fahrzeug auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnübergang als unvermittelt ein erwachsener Mann mit einem Kind über die Straße lief. Die 53-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen, der 6-jährige wurde vom PKW erfasst und landete auf der Motorhaube.

Das Kind zog sich bei dem Unfall eine Verletzung zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die VW-Fahrerin und der Vater des Kindes blieben bis auf einen Schock unverletzt.

Die Polizei Himmelpforten sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige Angaben dazu machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04144-606080 bei der Polizeistation Himmelpforten zu melden.

