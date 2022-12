Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizeikontrollen vor sechs Schulen: Jedes vierte Fahrrad hat Mängel - Landkreis organisiert Sofort-Reparatur - gemeinsame Pressemeldung von Landkreis und Polizei

Rund ein Viertel der rund 300 Fahrräder, die die Polizei im Landkreis Stade in den vergangenen Wochen vor Schulen kontrolliert hat, wies Sicherheitsmängel auf.

Landrat Kai Seefried am Donnerstagfrüh beim Besuch einer Kontrollaktion der Polizei in Stade: "Zwei Fahrradbirnen sind für wenige Euros zu haben und können ein Menschenleben retten!"

"Defektes Licht, fehlende Reflektoren, zu wenig Luft auf den Reifen und Bremsen, die das Fahrrad kaum zum Stehen bringen", das sind laut Thomas Mehnen, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Stade, die häufigsten Mängel an Fahrrädern, mit den Schülerinnen und Schüler auch in der dunklen Jahreszeit zum Unterricht fahren.

Das ergaben Kontrollen vor der Grund- und Oberschule in Oldendorf, vor dem Schulzentrum in Ahlerstedt und in Stade vor dem Athenaeum, der IGS Hohenwedel und der Realschule Camper Höhe. An anderen Schulen dürfte das Ergebnis ähnlich ausfallen, so wie am Donnerstagmorgen bei einer Kontrolle vor dem Stader Vincent-Lübeck-Gymnasium.

Ein Dutzend Polizeibeamte unter Mehnens Regie, verteilt auf mehrere Gruppen, überraschten die jungen Leute vor der Fahrradgarage. Bei der Kontrolle mit dabei Peter Stötzner von der Verkehrswacht Stade und VLG-Schulleiter Rouven Wauschkies mit seinen Kollegen Michael Meyer, am VLG auch für Verkehrserziehung zuständig, und Sven Kruspe, die die Mängel direkt bei der Kontrolle auf einem Bogen festhalten.

Denn in der Fahrradgarage warten die Fahrradspezialisten Mathias Kerst und Gerhard Dobratz. Sie hatten von der Schule den Auftrag bekommen, kleine Sicherheitsreparaturen direkt nach der Kontrolle zu erledigen, während die Schülerinnen und Schüler im Unterricht sind.

Die Kosten für die kleinen Instandsetzungen übernimmt an den Kontrolltagen der Landkreis Stade, so der Leiter des Straßenverkehrsamtes, Arne Kramer.

Nicht streng mit erhobenem Zeigefinger belehrten die Polizeibeamten um Thomas Mehnen die jungen Leute, sondern sie informierten über die Gefahren durch falsch eingestelltes oder fehlendes Fahrradzubehör freundlich und mit Geduld. Die meisten Schüler/innen hatten dafür ein offenes Ohr.

Landrat Kai Seefried verteilte Reflex-Schnappbänder für Radfahrer/-innen. Die sind zwar nicht vorgeschrieben, aber in der Dunkelheit weithin sichtbar, wenn sich ein Auto nähert.

Auch im kommenden Jahr sollen die Fahrradkontrollen wieder stattfinden. Interessierte Schule melden sich bei Arne Kramer von der Straßenverkehrsbehörde oder Thomas Mehnen von der Polizei Stade unter 04141-102108.

