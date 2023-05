Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, L600 - Wildpferdebahn

Radfahrer nach Zusammenstoß mit Reh verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 69-jähriger Autofahrer aus Beckum, befuhr am 01.05.2023, um 14:00 Uhr die Landstraße 600 in Richtung Dülmen Merfeld. Im Bereich der Zufahrt zur Wildpferdebahn hatte der Autofahrer einen Unfall mit einem Reh, das in diesem Bereich die Straße überqueren wollte. Das Tier lief nach dem Zusammenstoß weiter über die Straße und stieß dann auch noch mit einen Radfahrer zusammen, der die L 600, aus Richtung Merfeld kommend, befuhr. Das Reh traf das Fahrrad des 69-jährigen Mannes mit solcher Wucht, dass die Gabel des Vorderrades brach. Der Radfahrer aus Stadtlohn kam durch den Zusammenstoß zu Fall. Dabei verletzte er sich am Kopf. Er wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Reh lief nach dem zweiten Zusammenstoß in den an die Straße angrenzenden Wald. Dort wurde es verletzt von dem ebenfalls verständigten Jäger aufgefunden. Es war jedoch so schwer verletzt, dass der Jäger es von seinen Qualen erlösen musste.

