POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht

Dinslaken (ots) - Bereits am Donnerstag gegen 06.30 Uhr sprach ein Unbekannter eine 17-jährige Schülerin auf dem Bahnhofsvorplatz des Bahnhofs Dinslaken an. Der unbekannte Mann zog die Schülerin an sich und berührte diese in schamverletzender Weise. Die Schülerin riss sich daraufhin los, woraufhin der Unbekannte sie erneut an sich zog und kurz festhielt. Danach ...

mehr