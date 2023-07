Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vorträge der Polizei in Senioreneinrichtungen

Hildesheim (ots)

ALFELD - (wun) Heute hält die Polizei Alfeld zwei Vorträge über aktuelle Betrugsmaschen in Senioreneinrichtungen. Diese Woche findet die Präventionswoche zum Thema "Straftaten zum Nachteil älterer Menschen" statt. In diesem Rahmen wurde zunächst der Seniorenwohnpark Sibbesse besucht. Ein weiterer Vortrag wird im Wohn- und Pflegezentrum St. Elisabeth in Alfeld stattfinden.

Mithilfe von gezielten Einladungen erreicht die Polizei hier die Personen, die öfter ins Visier der Täterschaft von Betrugsarten geraten. Seniorinnen und Senioren werden über Gefahren informiert, die nicht nur am Telefon, sondern auch an der Haustür oder im Internet lauern. Eine Abfrage zu Anfang ergibt schnell, dass viele der Zuhörenden neben dem Festnetztelefon auch über ein Smartphone verfügen, um mit ihrer Familie in Kontakt zu bleiben. Aus diesem Grund gehen der vortragende Beamte und die Beamtin explizit auch auf den WhatsApp-Betrug ein und erklären, wie man diesen erkennen und sich davor schützen kann. Mehrere Besuchende schildern auch ihre eigenen Erfahrungen. Eine Dame berichtet beispielsweise von einem Schockanruf, den sie frühzeitig erkannt habe. Sie habe in diesem Fall richtig gehandelt, indem sie mit ihrer Familie Rücksprache gehalten habe. Zu den vielfältigen Betrugsmaschen erhalten die etwa 20 Teilnehmenden hilfreiche Verhaltenshinweise, um sich selbst vor den Gefahren zu schützen.

Einrichtungen oder Vereine im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Alfeld, die ebenfalls Interesse an einem Vortrag über Straftaten zum Nachteil älterer Menschen haben, können sich unter der Rufnummer 05181/8073-0 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell