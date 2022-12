POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Während einer Trauerfeier im Friedwald Hasbruch ist am Samstag, 26. November 2022, die Bluetooth-Box der Pastorin entwendet worden. Sie hielt zwischen 15:30 und 16:00 Uhr eine Trauerfeier ab, bei der sie auf Wunsch der Angehörigen auch Musik abspielte. Die rote Musikbox deponierte sie dafür an einem Unterstand in der Nähe des Treffpunktes T2 in ...

