Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeibeamter außer Dienst stoppt betrunkenen Autofahrer

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein Beamter des Zentralen Krimanaldienstes der Polizeiinspektion Hildesheim beendete gestern Nachmittag (26.07.2023) nach seinem Dienstende die Fahrt eines Autofahrers, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Der Kriminaloberkommissar hatte gerade Feierabend gemacht und war gegen 16:00 Uhr auf der Schützenwiese Richtung Alfelder Straße unterwegs, als er vor sich ein Auto bemerkte, das in Schlangenlinien fuhr.

An der Kreuzung Schützenwiese / Bergsteinweg / Dammstraße musste der 58-jährige Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Hierbei trat der Beamte an ihn heran, bemerkte Alkoholgeruch in der Atemluft, unterband eine Weiterfahrt und informierte seine Kollegen. Bei einem anschließenden Alkoholtest pustete der Mann einen Wert von über 1,9 Promille, worauf eine Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr folgten.

Doch das ist nicht das einzige Vergehen sein, das dem 58-Jährigen zur Last gelegt wird. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Mann als Führer eines anderen Fahrzeuges für mehrere Unfallfluchten im Laufe des gestrigen Tages verantwortlich sein könnte. Als Unfallorte sind bislang die Siemensstraße und Barienroder Straße in Hildesheim sowie die Heinrich-Heine-Straße in Barienrode bekannt geworden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Bei dem Unfall in der Siemensstraße, der sich bereits gegen 01:00 Uhr morgens zwischen dem dortigen Baumarkt und einem Küchenstudio ereignet haben soll, ist den Ermittlern noch kein Geschädigter bekannt. Dieser wird gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

