Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Informationsstand der Polizei am Wochenmarkt in Alfeld

Hildesheim (ots)

ALFELD - (wun) Die Besuchenden des Wochenmarktes in Alfeld konnten sich heute an einem Informationsstand der Polizei rund um das Thema Betrugsmaschen erkundigen. Die Polizei Alfeld war gemeinsam mit dem Präventionsteam der Polizei Hildesheim vor Ort und klärte über Enkeltrick, Schockanruf, Trickdiebstahl und Co. auf. Zahlreiche Personen nahmen das Angebot wahr und ließen sich über Straftaten zum Nachteil von zumeist älteren Menschen beraten.

In vielen Fällen hatten die Besucherinnen und Besucher ihre eigene Geschichte zu erzählen. Sie seien selbst bereits Empfänger von dubiosen Anrufen, Phishing-Mails oder WhatsApp-Nachrichten von ihren angeblichen Angehörigen geworden. In den meisten Fällen seien diese Betrugsversuche früh erkannt worden, sodass es glücklicherweise zu keinem Schadenseintritt gekommen sei. Für diese Ernstfälle wurden durch die Beamten hilfreiche Verhaltenshinweise und Tipps gegeben.

Nicht nur ältere Menschen sollten mit der Aktion erreicht werden. Auch die jüngeren Generationen können sich und ihre Angehörigen vor den Betrugsarten schützen. Mit einer Handpuppe sorgte eine Beamtin der Polizei Hildesheim für viel Aufmerksamkeit und strahlende Kinderaugen. Dadurch ist die Polizei mit sämtlichen Altersgruppen ins Gespräch gekommen. Währenddessen wurden diverse Informationsbroschüren verteilt.

Die Präventionsveranstaltung wurde besucht durch den Inspektionsleiter, Michael Weiner, den Leiter des Polizeikommissariats Alfeld, Thomas Brandes, sowie den Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Alfeld, Karsten Nitz. Insgesamt ließ sich eine hohe Besucheranzahl feststellen. Die Aktion stieß bei den Bürgerinnen und Bürgern auf großes Interesse und eine positive Resonanz.

Am 28.07.2023, von 09:00 bis 13:00 Uhr, wird es vor dem Rathaus in Sibbesse einen weiteren Informationsstand der Polizei Alfeld geben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim