Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Lagerhalle in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wie) In dem Tatzeitraum von Montag, dem 24.07.2023, 16:35 Uhr, bis Dienstag, dem 25.07.2023, 13:25 Uhr, kam es in der Gerberstraße in Elze zu einer Sachbeschädigung.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich unberechtigt Zutritt zu dem Firmengelände und beschädigten ein elektronisches Tor einer dortigen Lagerhalle.

Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell