POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Widerstand gegen Polizisten und Rettungssanitäter nach Verkehrsunfall aufgrund von Alkohol und Betäubungsmitteln am Steuer.

Lippe (ots)

Im Bereich der Externsteine ereignete sich am frühen Samstagmorgen (24.06.2023) ein Verkehrsunfall. Ein Zeuge bemerkte gegen 6:50 Uhr einen Opel Astra abseits eines Wanderweges in einer abschüssigen Böschung und wählte den Notruf. Der Fahrer saß am Steuer und schlief. Der Opel war zuvor vom Weg abgekommen und gegen einen Baum geprallt, da der 46-jährige Fahrer augenscheinlich unter starkem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Beim Eintreffen der Polizei wurde der Mann aus Schlangen gerade von Rettungskräften versorgt. Als er die Beamten erblickte, sprang er auf und versuchte fußläufig zu flüchten. Einer anschließenden Aufforderung der Polizisten zurück zu kommen, kam der 46-Jährige schließlich nach, nachdem er nicht weit gekommen war. Im Gespräch mit den Einsatzkräften zeigte sich der Schlänger zunehmend aggressiv. Weiterhin drohte er den Beamten mit körperlicher Gewalt. Während der 46-Jährige überwältigt wurde, sperrte er sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen und versuchte einem Polizisten die Dienstwaffe zu entwenden, was verhindert werden konnte - dabei wurde er leicht verletzt. Da der Mann aus Schlangen zur weiteren Behandlung und zur Entnahme einer Blutprobe ins Klinikum gebracht werden musste, wurde er in einen Rettungswagen gebracht. Dort musste er auf der Liege fixiert werden, da er Rettungssanitäter körperlich angriff. Nach dem Krankenhaus brachten Einsatzkräfte den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam Detmold.

