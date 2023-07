POL-HI: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang zwischen Esbeck und Sehlde

Hildesheim (ots) - (ji) In der Zeit vom 23.07., 20.00 Uhr bis zum 24.07., 12.30 Uhr wurde ein in der Oberen Mühlenstraße in Alfeld ordnungsgemäß geparkter Pkw Ford Focus im Heckbereich massiv beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 1500 EUR. Der Schaden wurde vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beim Rangieren oder Wenden verursacht. Hinweise zu diesem Vorfall bitte an das Polizeikommissariat Alfeld, Tel. 05181-80730. ...

