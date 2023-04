Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Während der Arbeit bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Während er mit Renovierungsarbeiten an einer Kirche beschäftigt war, ist einem Mann am Montag in der Spittelstraße der Rucksack gestohlen worden. Der 49-Jährige hatte seine Tasche am Baugerüst abgelegt und erst in der Mittagszeit festgestellt, dass sie nicht mehr da war. Es handelte sich um einen schwarzen Rucksack einer Sportartikelfirma; darin befanden sich das Essen des Mannes sowie ein Handy der Marke Samsung.

Zeugen, die gesehen haben, wer den Rucksack an sich genommen hat, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

