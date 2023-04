POL-PPWP: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung durch Schmierfinken

Kaiserslautern (ots) - Eine Ladendiebin ist am Montag in verschiedenen Supermärkten aufgefallen. Und nicht nur aus diesem Grund wird gegen die 34-Jährige jetzt strafrechtlich ermittelt. Schon gleich am Morgen noch vor 8 Uhr wurde die Frau in einem Supermarkt am Stiftsplatz dabei erwischt, dass sie sich in den Verkaufsräumen bei Obst und Süßigkeiten illegal bediente. Mitarbeiter beobachteten, wie die 34-Jährige ...

