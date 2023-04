Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feuer auf Balkon eines Hochhauses

Kaiserslautern (ots)

In der Malzstraße hat es in der Nacht zum Dienstag in einem Hochhaus gebrannt. Kurz nach 1:30 Uhr brach das Feuer auf einem Balkon im zehnten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aus. In dem Haus sind 131 Personen gemeldet. Durch das Feuer bildete sich starker Rauch. Beim Versuch die Flammen zu löschen, erlitt ein Hausbewohner eine Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den 39-jährigen Mann und brachte ihn ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte. Durch die Hitzeentwicklung, Rauch und Löschwasser entstand am Gebäude Schaden. Die Schadenshöhe ist aktuell nicht beziffert. Die Flammen griffen nicht auf die Wohnräume über, so dass evakuierte Hausbewohner nach den Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen konnten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell