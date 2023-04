Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Palettenwagen gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Einen etwas ungewöhnlichen Diebstahl meldete am Montagmittag eine Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Fackelstraße. Die Frau war gegen 13:15 Uhr dabei, einen Außenständer vor dem Laden neu zu befüllen, als ein Mann mit einem Palettenwagen an ihr vorbeilief. Der Gitterwagen gehörte zu dem Shop und war mit Müllsäcken beladen. Der Unbekannte reagierte nicht auf ihre Ansprache. Im Rahmen der Nahbereichsabsuche trafen die Beamten auf einen amtsbekannten 41-Jährigen, der auf die Beschreibung der Verkäuferin passte. Während er kontrolliert wurde, gab er zu, den Rollbehälter gestohlen zu haben. Der 41-jährige Mann war in seinem Verhalten sehr sprunghaft, aggressiv und versuchte, sich selbst zu schlagen. Er befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde deshalb in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Der Palettenwagen konnte nicht mehr aufgefunden werden. |elz

