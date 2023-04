Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Diebstahlserie mutmaßlichen Täter geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Nach einer Reihe von aufgebrochenen Münzautomaten und dem jeweiligen Diebstahl des enthaltenen Bargeldes hat die Polizei den mutmaßlichen Täter geschnappt. Es handelt sich um einen 29-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet, der schon mehrfach polizeilich aufgefallen ist.

In den vergangenen zwei Wochen waren insgesamt viermal an einer Autowaschanlage in der Pariser Straße die Münzautomaten geknackt worden (wir berichteten: https://s.rlp.de/fUtmO, https://s.rlp.de/S3BuK und https://s.rlp.de/CMuL0). Zuletzt hatten die Diebe am vergangenen Wochenende zugeschlagen. Insgesamt war ein Schaden im vierstelligen Bereich entstanden.

Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskamera war jeweils ein Mann zu sehen, der sich an den Automaten zu schaffen machte. Anhand seines Äußeren wurde der Täter am Montagabend von einer Mitarbeiterin der Waschanlage wiedererkannt. Die Frau verständigte umgehend die Polizei, und die ausgerückte Streife konnte wenig später den Verdächtigen stellen und kontrollieren. Der 29-Jährige machte keine Angaben zu den Vorwürfen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

