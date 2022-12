POL-SE: Pinneberg - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in medizinische Einrichtung

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Montag, den 05.12.2022, ist es in der Hamburger Straße in Leezen im Bereich Schmiedekamp zum Einbruchsversuch in eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung gekommen, bei dem der/die Täter nicht in das Gebäude kamen, aber Sachschaden verursachten. Die Tatzeit liegt zwischen 04:30 und 19:30 Uhr. Anwohner sahen gegen 07:30 Uhr einen weißen Seat Minivan mit Segeberger Kennzeichen, ...

