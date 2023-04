Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gangschaltung streikt - Auffahrunfall

Kaiserslautern (ots)

Möglicherweise ein technischer Defekt hat am Montagmorgen in der Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall geführt. Die 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades zog sich dabei Verletzungen zu.

Die Jugendliche war gegen halb 8 mit ihrem Motorroller im Berufsverkehr stadteinwärts unterwegs und fuhr hinter einem Opel Astra her. In Höhe der Einmündung zur Europaallee kam der Verkehr ins Stocken, weshalb der 37-jährige Pkw-Fahrer seine Geschwindigkeit reduzierte. Die nachfolgende 17-Jährige krachte ihm in diesem Moment frontal aufs Heck. Dadurch stürzte das Mädchen zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Gegenüber der Polizei gab die Jugendliche an, dass sie die Situation zwar erkannt habe, jedoch an ihrem Leichtkraftrad die Gangschaltung in diesem Moment "streikte". Ob ein technischer Defekt vorlag, ist noch nicht geklärt. |cri

