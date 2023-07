POL-HI: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots) - In der Zeit von Fr., 21.07.23, 16.00 Uhr bis Mo., 24.07.23, 06.30 brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Lise-Meitner-Straße in Sarstedt ein. Zunächst schnitten sie ein Loch in den Grundstückszaun. Über eine Leiter gelangten sie auf das Dach, schlugen ein Oberlicht ein und seilten sich in das Innere ab. Obwohl es dort mögliches Diebesgut gab, verschwanden die Täter wieder, ohne etwas ...

mehr