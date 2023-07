Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein Geschäft, zwei Ladendiebe

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Donnerstag suchten zwei Ladendiebe einen Lebensmittelmarkt in der Jenaer Straße in Eisenberg auf. Am frühen Nachmittag betrat ein ca. 25-jähriger Mann das Geschäft. Im Anschluss verstaute der ca. 180 cm Große, mit kräftiger Statur in kurzer Hose und dunkler Kleidung beschriebene Täter mehrere Waren, im Wert von über 100,- Euro, in seine mitgeführte Tasche und verließ den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Im Anschluss flüchtete dieser in Richtung stadteinwärts und blieb unbekannt. Der zweite Langfinger betrag am frühen Abend das Geschäft. Auch er entwendete Waren, wurde jedoch vom Verkaufspersonal erkannt. Im Anschluss entfernte dieser sich mit einem Motorrad, an welchem bereits entstempelte Kennzeichen angebracht waren. Durch die anschließenden Ermittlungen konnte der 42-jährige Mann bekannt gemacht werden. Er muss sich nunmehr wegen mehreren Delikten strafrechtlich verantworten.

