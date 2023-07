Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tresor aufgehebelt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte Täter drangen widerrechtlich in das Firmengebäude eines Tierzubehörgeschäftes in der Straße Am Straßenteich in Hermsdorf ein. Durch eine Tür, welche aufgehebelt wurde, gelangten der oder die Täter in das Büro. Hier öffneten diese gewaltsam einen Tresor und entnahmen Bargeld in fünfstelliger Höhe. Der Sachschaden beläuft sich ebenso auf mehrere tausend Euro. Die Kripo Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

