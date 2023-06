Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zahlreiche Farbschmierereien im Bereich Ostendorf

Helmstedt (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag bemerkte ein Anwohner im Bereich Ostendorf drei Jugendliche, welche Hausfassaden mit Farbspray besprühten. Die alarmierten Polizeibeamten konnten anschließend im Rahmen der Fahndung drei Tatverdächtige in unmittelbarer Tatortnähe feststellen. Als diese von den Beamten kontrolliert werden sollten, flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Der Polizei gelang es, zwei der drei Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Die dritte Person konnte zunächst unerkannt entkommen. Die Beamten fanden in den mitgeführten Rucksäcken zahlreiche Sprühdosen, Handschuhe und Kleidung mit entsprechenden Farbanhaftungen. Nach Feststellung der Personalien wurden die Jugendlichen dann den Eltern übergeben.

