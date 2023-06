Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zeugenaufruf nach Körperverletzung durch unbekannte Täter - Opfer schwebt in Lebensgefahr

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtgebiet bis Vorsfelde

19.06.2023, 18.00 Uhr bis 21.06.23023, 21.00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 55-jährigen Mannes, die sich zwischen Montagabend und Mittwochabend ereignet hat. Der genaue Tatort ist derzeit unbekannt, dürfte jedoch im weiteren Umfeld der Wolfsburger Innenstadt bis zum Bereich des Ortsteils Vorsfelde geschehen sein.

Am Mittwochabend wurde ein 55-jähriger Mann mit Verletzungen im Gesicht sitzend unter der Kanalbrücke an der Neuhäuser Straße in Vorsfelde durch Zeugen angetroffen. Ein Rettungswagen fuhr den Verletzten ins Klinikum.

Im Laufe der nächsten Tage verschlechterte sich jedoch der Gesundheitszustand des 55-Jährigen derart, dass er am Mittwochabend im Klinikum intensivmedizinisch behandelt werden musste und derzeit in Lebensgefahr schwebt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gibt es keine genauen Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Tatort. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 55-Jährige am Montag in der Wolfsburger Innenstadt und am Mittwochabend im Bereich der Kanalbrücke in Vorsfelde auf.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die zwischen Montagnachmittag und Mittwochabend einen Mann mit zugeschwollenen Augen zwischen Wolfsburg und Vorsfelde wahrgenommen haben. Eventuell war sein Gangbild aufgrund seiner Verletzungen ebenfalls auffällig. Des Weiteren hoffen die Beamten darauf, dass sich Zeugen melden, die Situationen beobachten haben wo eventuell mehrere Personen eine Auseinandersetzung hatten. Es kann sein, dass den Zeugen die Handlung im Moment der Beobachtung unscheinbar erschien, aufgrund der Verletzung des Opfers jetzt anders bewertet werden müsste.

Hinweise bitte telefonisch an das 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter 05361/46460.

