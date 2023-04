POL-BO: Zeugenaufruf: Fahrradfahrer (27) in Herne von Pkw erfasst - Unfallflucht

Bochum (ots) - Einer 79-jährigen Bochumerin wurde am Mittwoch, 12. April, gegen 10.35 Uhr von einem bislang unbekannten Täter die Handtasche geraubt. Die Seniorin hatte zuvor an einem Bankautomaten in Bochum-Hamme Geld abgehoben. Anschließend ging sie zu Fuß nach Hause. An der Haustür des Mehrfamilienhauses an der Dorstener Straße angekommen, entriss ihr ein bislang Unbekannter die Handtasche. Der Mann entfernte ...

