Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Unterwellenborn (ots)

Am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr stellte ein 23-Jähriger, als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, einen Frontschaden fest. Der beschädigte Pkw stand auf dem Parkplatz des Kauflands in Unterwellenborn. In der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr an diesem Tag fuhr vermutlich ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug an den Pkw VW des 23-Jährigen und verließ in der Folge pflichtwidrig den Unfallort. Am Pkw VW entstand Sachschaden. Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

