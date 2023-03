Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Gefell (ots)

Am 01.03.2023 wurde vermutlich in der Zeit von 17:45 Uhr bis 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße am Leopoldsweg in Gefell eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam über ein Kellerfenster ein und durchwühlten das Haus. Es wurde diverser Schmuck sowie Bargeld gestohlen. Der Wert des Beuteguts wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

