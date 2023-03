Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Buntmetall aus einem Solarpark

Gefell (ots)

Am 28.02.2023 gegen 11 Uhr stellte ein Mitarbeiter der Firma WattnerSunAsset einen Einbruch in den Solarpark in Gefell fest. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zum Gelände verschafft und in der Folge mehrere Wechselrichterstationen geöffnet. Dabei hatten sie es gezielt auf Buntmetalle abgesehen. Durch das Vorgehen der Täter entstand ein sehr hoher Sachschaden, welcher aktuell nicht näher beziffert werden kann. Durch die unbekannten Täter konnten diverse Kupferteile gestohlen werden, von denen der genaue Wert nicht feststeht. Der Tatzeitraum war vom 27.02.2023, 18:00 Uhr bis zum 28.02.2023, 11:00 Uhr. Der Solarpark ist in nächster Zeit nicht betriebsfähig. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Saale-Orla unter 03663-4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell