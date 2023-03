LPI-SLF: Benefizkonzert am 23.03.2023 von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr im Stadtmuseum in Saalfeld

Sonneberg (ots) - Am Montagabend hatte eine 82-Jährige einen Anruf erhalten in welchem ihr von einer unbekannten Person ein Gewinn von 37.000 Euro versprochen wurde. Damit der Gewinn überbracht werden würde, sollte sie Googleplay-Karten im Wert von 900 Euro kaufen. Als die Frau dies in die Tat umsetzten wollte, wurde glücklicherweise eine aufmerksame Kassiererin ...

