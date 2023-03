Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Besitzer eines E-Bike gesucht

Saalfeld (ots)

Am 23.02.2023 gegen 21:30 Uhr fand die Polizei in Saalfeld in der Straße Saumarkt ein E-Bike der Marke Scott in der Farbe grün/schwarz. Vor Ort konnte kein Besitzer festgestellt werden, sodass das Fahrrad sichergestellt wurde. Nun wird der Besitzer dieses Fahrzeuges noch immer gesucht. Personen, welche Angaben bezüglich des Besitzers des E-Bike machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

