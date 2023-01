POL-HB: Nr.: 0035--Räuber überfällt Tankstelle

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Autobahn A 1, OT Arsten Zeit: 18.01.23, 4 Uhr Nach einem Verkehrsunfall schlief ein 30 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch auf der Autobahn 1 in seinem verunglückten Wagen ein. Eine alarmierte Polizeistreife weckte den Mann am frühen Mittwochmorgen. Sein beschädigter Ford Mondeo stand unbeleuchtet vor der Anschlussstelle Arsten in Fahrtrichtung Hamburg auf dem Grünstreifen neben der rechten ...

