Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0032 --Mann erleidet Stichverletzung--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen - Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg 30-50 Zeit: 17.01.2023; 18:00 Uhr

Am Dienstagabend kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung an einem Einkaufszentrum in Huchting. Dabei wurde ein 27-Jähriger verletzt.

Nach seinem Einkauf wollte ein 27-Jähriger zu Fuß nach Hause gehen und wurde in einem weniger beleuchteten Bereich von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen. Der Angesprochene wurde dann seiner Wahrnehmung nach im Bereich des Oberkörpers geschlagen, wonach die Täter flüchteten. Dass es sich um eine Verletzung durch eine Stichwaffe im Bereich der Rippen handelte merkte der Geschädigte erst zuhause, so dass von dort die Polizei informiert wurde.

Der Verletzte musste im Anschluss an die Anzeigenaufnahme ins Krankenhaus gebracht werden, damit die mehrere Zentimeter lange Schnittwunde ambulanten behandelt werden konnte.

Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar.

Der 27-Jährige konnte die Angreifer nur grob mit 40-50 Jahren, schwarzen Jacken und blauen Jeans beschreiben.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362 3888 entgegen.

