Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bad Lobenstein (ots)

Am gestrigen Tage gegen 10:30 Uhr kam es in Bad Lobenstein im Bereich der Straße der Jugend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 77-Jähriger kam in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer 37-jährigen Fahrerin. Die Fahrerin wurde dadurch leicht verletzt. In der Folge fuhr der 77-jährige Mann weiter Richtung Schönbrunn. An der dortigen Tankstelle angekommen, wurde der Mann durch einen Zeugen aufgefordert zur Unfallstelle zurückzukehren. Der 77-Jährige hielt sich an die Aufforderung und fuhr zurück. Dort konnte durch einen eingetroffenen Rettungswagen nicht ausgeschlossen werden, dass es bei dem Mann eine gesundheitliche Ursache für sein Fahrverhalten gibt. Beide Unfallbeteiligte wurden durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und die Straße war für einen Zeitraum von über einer Stunde teilweise blockiert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell