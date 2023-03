Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Fahrten unter Alkohol oder Drogen

Pößneck / Schleiz (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr kontrollierten Polizeikräfte einen Pkw in Pößneck im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße. Der Fahrer des Pkw war mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden. Der angezeigte Wert lag über 0,9 Promille, sodass der 45-jährige Fahrer zur Polizeistation Pößneck verbracht wurde, um dort einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchzuführen. Der Betroffene muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Ein 19-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde am gestrigen Tage gegen 17:00 Uhr im Bereich der Neustädter Straße in Pößneck kontrolliert. Dabei wurde durch die Beamten festgestellt, dass der E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen besaß. Des Weiteren reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis, sodass eine Blutprobenentnahme im hiesigen Krankenhaus durchgeführt wurde. Den 19-Jährigen erwartet nun sowohl ein Straf- als auch ein Ordnungswidirigkeitenverfahren.

Am heutigen Morgen gegen 00:50 Uhr wurde in der Industriestraße in Schleiz ein Pkw kontrolliert. Ein bei dem 64-jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. In der Folge wurde auf der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde durch die Beamten gefahrenabwehrend unterbunden. Der 64-Jährige muss sich nun in einem Ordnungswidirigkeitenverfahren als Betroffener verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell