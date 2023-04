Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Werbebanner beschädigt und entwendet - Zeugen gesucht

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, L489 Dannhausen - Ackenhausen In dem Tatzeitraum von Samstag 08.04.2023, 19:00 Uhr bis Sonntag 09.04.2023, 09:45 Uhr zerschnitten und entwendeten bislang unbekannte Täter einen Werbebanner auf der L489, zwischen Dannhausen und Ackenhausen, in der Nähe von Parkplatz Dannhäuser Berg. Die Schadenssumme beläuft sich auf 1000 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum auf der L489 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-95390 in Verbindung zu setzen. (Rei)

