Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, B3 Höhe Kuventhal, 09.04.2023, 06:25 Uhr

Einbeck (He)

Am Morgen des Ostersonntags wurden eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter auf ihrem Rückweg vom Dienst auf eine Autofahrerin mit einer sehr unsicheren Fahrweise aufmerksam. Die 37-Jährige befuhr die B3 von Alfeld in Rtg. Einbeck kommend mit starken Ausfallerscheinungen in Form von Schlangenlinien, enormen Geschwindigkeitsschwankungen sowie plötzlichem Anhalten. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Einbeck kontrollierte die Fahrzeugführerin. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Aufgrund des Promillewertes sowie der vorliegenden alkoholbedingten Ausfallerscheinungen bei der 37-Jährigen, wurde eine Blutentnahme bei ihr durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

