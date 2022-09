Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Brand in Gartensparte - Schleppdach niedergebrannt

Greifswald (ots)

Am frühen Morgen des 05.09.2022 kam es zum Brand an einem Gärtenschuppen in einer Gartenparzelle eines Kleingartenvereins zwischen Brandteichstraße und Osnabrücker Straße in Greifswald.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die angesetzte Dachfläche an einem Geräteschuppen in Brand und wurde vollständig zerstört. Die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr Greifswald konnten den Brand schnell löschen, sodass ein Abbrennen des Geräteschuppens verhindert werden konnte. Die angrenzende Gartenlaube wurde bei dem Brand nicht beschädigt. Personen wurden bei dem Brand ebenfalls nicht verletzt.

Durch das Feuer ist ein Schaden von ca. 2000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell