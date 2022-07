Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Wuppertal (ots)

Am 10.07.2022, um 15:36 Uhr, kam es auf der Kotterstraße Ecke August-Dicke-Straße zu einem Verkehrsunfall zweier Pkw. Ein dunkler Passat Kombi ist nach bisherigen Erkenntnissen aus der August-Dicke-Straße kommend in die Kotterstraße abgebogen. Dabei ist er mutmaßlich von der Straße abgekommen und hat einen geparkten Nissan Murano stark beschädigt. Der seinerseits demolierte Passat entfernte sich in der Folge vom Unfallort und wurde von Zeugen unter anderem in der Hohlstraße in Fahrtrichtung Glockenstraße gesehen. Eingesetzte Beamte stellten im Rahmen der Fahndung wenig später zwei Männer (29 und 32) in der Nähe fest, die fußläufig unterwegs waren und auf die Beschreibung der Unfallfahrer passten. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich dieser Verdacht. Beiden wurden zudem Blutproben entnommen. Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 Euro. Zeugen des Unfalls, der Flucht sowie Hinweisgeber zum Aufenthalt des Fahrzeugs werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell