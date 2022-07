Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in Wuppertaler Wasserturm

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (10.07.2022, 15:50 Uhr) brannte es in einem Wasserturm am Hatzfeld. Anwohner meldeten den Brand in dem leerstehenden Turm an der Straße Zum Alten Zollhaus, aus dem eine größere Rauchsäule stieg. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten im Inneren mehrere Eimer mit Bitumen festgestellt werden, die gebrannt hatten. Als Brandursache kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächte Personen im Bereich des Wasserturms bemerkten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell