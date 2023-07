Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Harsum (boe.) Am 25.07.23, um ca. 11:55 Uhr ist es in der Straße I. Seitenweg in Harsum zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand werden durch den unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Wenden ein Gartenzaun und eine Laterne beschädigt. Durch eine Zeugin kann ein Kennzeichen abgelesen werden, welches einem Firmenfahrzeug zuzuordnen ist. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

