Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Erneuter versuchter Einbruch in Firma

Hildesheim (ots)

Sarstedt (ame) Nur ein Tag nach der Feststellung der ersten Tat versuchten unbekannte Täter in der Zeit von Mo., 24.07.2023, 17:00 Uhr bis Di., 25.07.2023, 06.30 Uhr erneut in eine Firma in der Lise-Meitner-Straße in Sarstedt einzubrechen. Auch dieses Mal wurde zunächst ein Zaun durchgeschnitten, um auf das Gelände zu gelangen. Im Weiteren wurde versucht eine Fassade aufzuhebeln. Dies scheiterte aufgrund der bereits erfolgten Sicherungsvorkehrungen. Der Sachschaden durch die Beschädigungen wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell