Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und Alkohol in Ueckermünde

Ueckermünde (LK Vorpommern-Greifswald) (ots)

Am 06.04.2023, gegen 16:55 Uhr, ereignete sich in der Liepgartener Straße in 17373 Ueckermünde ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 59-jährige, deutsche Fahrzeugführer eines PKW Skoda die Liepgartener Straße aus Richtung Chausseestraße kommend in Richtung Pfarrwiesenallee. Im Gegenverkehr befand sich der 55-jährige, deutsche Fahrzeugführer eines PKW Nissan. Plötzlich geriet der Skoda-Fahrer in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem PKW Nissan zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW Nissan einmal um 180 Grad auf der Fahrbahn gedreht und kam hier zum Stehen. Die Straße musste für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme für den Verkehr voll gesperrt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer des PKW Skoda ergab einen Wert von 3,19 Promille. Zur Beweismittelsicherung wurde bei dem 59-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden PKW in Höhe von ca. 65.000EUR. Verletzt wurde niemand. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

