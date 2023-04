Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Rauch aus einem Ladenlokal - keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Am späten Montagnachmittag löschte die Feuerwehr Düsseldorf ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden. Aufgrund der Rauchausbreitung wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am späten Montagnachmittag zu einer Rauchentwicklung aus einem Ladenlokal alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach kurzer Zeit an der Sonderburgstraße eintrafen, drang Rauch aus einem Ladenlokal. Der Einsatzleiter entsandte umgehend mehrere Löschtrupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude. Der Brandherd, der vom Kellergeschoss auf die Küche des Ladenlokals übergegriffen hat, konnte durch die Löschtrupps schnell lokalisiert und mit einem Löschrohr abgelöscht werden. Durch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen konnte der Kellerbereich sowie das Ladenlokal vom Rauch befreit werden. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Nach gut zwei Stunden konnten die rund 50 Einsatzkräfte den Einsatz beenden. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

