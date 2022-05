POL-PPKO: Fahrradtaschendieb gesucht

Koblenz (ots) - Am Dienstag, den 03.05.2022 kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Koblenz. Die Fahrerin des Pkw wollte nach rechts in die Roonstraße abbiegen und übersah dabei eine Fußgängerin, die mit ihrem Kinderwagen die Straße passieren wollte. Sie erfasste den Kinderwagen und beschädigte diesen leicht. Das Kind konnte unmittelbar in eine benachbarte Kinderarztpraxis gebracht und ...

