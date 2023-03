Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Arbeitsunfall auf einer Baustelle - Feuerwehr rettet verletzten Bauarbeiter

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf - Mittwoch, 29. März 2023, 14.53 Uhr, Deikerstraße, Unterrath

Am Mittwochnachmittag rückte die Feuerwehr zu einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle aus. Ein Bauarbeiter war im zweiten Obergeschoss eines Rohbaus abgestürzt und benötigte medizinische Hilfe. Durch den Einsatz einer Drehleiter konnte er schnell gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Am Mittwochnachmittag meldete der Polier einer Hochbaustelle über die Notrufnummer 112 einen Arbeitsunfall. Ein Arbeiter sei aus circa drei bis vier Metern Höhe abgestürzt und habe sich verletzt. Sofort alarmierte der Leitstellendisponent Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zu der gemeldeten Adresse. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Düsseldorf waren innerhalb weniger Minuten vor Ort und konnten über ein Baugerüst schnell zu dem Verletzten vordringen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt konnte der Bauarbeiter schnell und schonend über die Drehleiter gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr kehrten nach rund einer Dreiviertelstunde an ihren Standort zurück.

