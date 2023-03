Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall auf der Rheinkniebrücke - Feuerwehr befreit Fahrer aus Pkw Düsseldorf (ots) - Dienstag, 28. März 2023, 14:02 Uhr, Rheinkniebrücke, Unterbilk

Am heutigen Dienstagmittag gegen 14 Uhr war es auf der Rheinkniebrücke stadteinwärts, im Übergang zur Kavalleriestraße zu einem Alleinunfall eines PKW gekommen, in dessen Verlauf das Fahrzeug auf der Seite zum Liegen kam. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Düsseldorf waren innerhalb weniger Minuten vor Ort. Die Einsatzstelle wurde umgehend gesichert und die im PKW eingeschlossene Person unverzüglich durch notärztliches Personal versorgt. In enger Absprache zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr wurde sich dazu entschieden das Fahrzeugdach mittels hydraulischem Rettungsgerät zu entfernen, um eine möglichst patientenschonenden Befreiung aus dem Fahrzeuginnern zu ermöglichen. Nach der Rettung aus dem Unfallfahrzeug und der Erstversorgung im Rettungswagen an der Einsatzstelle folgte der Transport des Patienten in ein Düsseldorfer Krankenhaus.

Die Unfallstelle wurde in Zusammenarbeit mit der Polizei abgesperrt und gesichert, was im Verlauf des Einsatzes und der Aufräumungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen auf der Rheinkniebrücke stadteinwärts führte. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach rund einer Stunde abgearbeitet, die Polizei übernahm diese um die Ermittlungsarbeiten zum bisher unklaren Unfallhergang fortzuführen.

