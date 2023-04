POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der BAB 11

Chemitz (ots) - Ein Auffahrunfall hat sich heute Morgen (Donnerstag, den 06.04.2023) auf der Bundesstraße 104 in 17039 Chemnitz ereignet. Ein 73-jähriger VW-Fahrer hielt gegen 09:40 Uhr verkehrsbedingt in der Ortschaft Chemnitz an. Eine dahinter befindliche 33-jährige VW-Fahrerin hielt ebenfalls an. Dies erkannte eine 44-jährige Fahrzeugführerin offenbar zu spät. Sie fuhr auf und schob die Fahrzeuge zusammen. ...

