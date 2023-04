Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B104

Chemitz (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich heute Morgen (Donnerstag, den 06.04.2023) auf der Bundesstraße 104 in 17039 Chemnitz ereignet. Ein 73-jähriger VW-Fahrer hielt gegen 09:40 Uhr verkehrsbedingt in der Ortschaft Chemnitz an. Eine dahinter befindliche 33-jährige VW-Fahrerin hielt ebenfalls an. Dies erkannte eine 44-jährige Fahrzeugführerin offenbar zu spät. Sie fuhr auf und schob die Fahrzeuge zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war kurze Zeit halbseitig gesperrt.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.

